Где и когда смотреть бой Ломаченко - Педраса

Новости спорта: В ночь с 8 на 9 декабря украинец Василий Ломаченко проведет свой бой против Хосе Педрасы.

В ночь с 8 на 9 декабря по киевскому времени украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) в Нью-Йорке проведет бой за титул чемпиона мира в легком весе против пуэрториканца Хосе Педрасы (25-1, 12 КО). Бой состоится на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Прямая трансляция из США объединительного поединка за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе покажет канал ИНТЕР.

Начало трансляции в 5:00 утра 9 декабря по киевскому времени. Главный бой ориентировочно начнется ближе к 6:00.

Накануне супербоя двух чемпионов мира в Нью-Йорке между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой была проведена церемония взвешивания.

Вес обоих боксеров соответствует стандарту, лимит которого составляет 61,235 кг. Ломаченко весит 60,96 кг, а Педраса оказался на 90 г легче - 60,87 кг.

Напомним, что 30-летний Ломаченко является чемпионом мира по версии WBA, а 29-летний Педраса - чемпион мира по версии WBO. Таким образом, победитель боя Ломаченко - Педраса объединит пояса.

Для Ломаченко это будет уже четвертый бой в Нью-Йорке. В частности, свои последние бои против Ригондо и Линареса он проводил также здесь. Именно поэтому есть большая вероятность, что публика успела его полюбить и будет поддерживать именно украинца. Букмекерские конторы также на стороне Ломаченко – коэффициент на его победу составляет лишь 1,10, тогда как на Педрасу можно сделать ставку за 7,00.