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Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
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Ломаченко - Педраса: онлайн-трансляция боя

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Ломаченко - Педраса: онлайн-трансляция боя
05:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая трансляция объединительного боя за пояса WBA и WBO в легком весе Ломаченко - Педраса.

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в ночь с 8 на 9 декабря проводит свой первый объединительный бой в карьере. На арене легендарного Madisson Square Garden в Нью-Йорке 30-летний украинец дерется с обладателем чемпионского пояса WBO Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

Начало трансляции в 5:00 утра 9 декабря по киевскому времени. Смотрите текстовую трансляцию вечера бокса в Нью-Йорке.

ЛОМАЧЕНКО vs ПЕДРАСА

1-й раунд: Ломаченко отдал центр ринга и не спешит идти в атаку. Но и Педраса не ломится вперед. Идет разведка. Темп бокса не большой. 

БОЙ НАЧАЛСЯ

6:30  А вот и LOMA: украинец Василий Ломаченко (чемпион мира WBA) выходит в ринг.

6:24 Первым в ринг выходит чемпион мира WBO Хосе Педраса.

6:12 На Madisson Square Garden показывают последние бои боксеров. Все в ожидании выхода боксеров в ринг. Атмосфера на арене в Нью-Йорке.

6:01 Впереди главный бой вечера бокса ЛОМАЧЕНКО - ПЕДРАСА.

5:54 Закончился последний бой андеркарта: Эмануэль Наваррете - новый чемпион мира (115:113, 116:112, 116:112).

5:35 Идет последний бой андеркарта Исаак Догбо vs Эмануэль Наваррете (второй наилегчайший вес / бой за титул чемпиона мира WBO).

5:30 Тяжелейший нокаут в одном из андеркартов

5:05 Сейчас на канале Интер показывают фильм ПЕРВЫЙ о Ломаченко, после которого начнется сам бой.

5:03 А вот, кто приехал поддержать Васю - два чемпиона мира Гвоздик и Усик

5:00 Главные герои вечера бокса в Нью-Йорке прибыли на арену.

ВЗВЕШИВАНИЕ

Накануне боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания. По ее итогам украинец оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 60,9 кг, вес Педрасы составил 60,8 кг. Лимит весовой категории – 61,2 кг.

Ломаченко и Педраса сделали вес

ГОНОРАРЫ

Призовые Ломаченко составят 1 млн долларов США, а Педраса получит за бой 350 тысяч. Однако по данным ESPN, эта сумма будет больше. Так украинский боксер заработает около 2 млн долларов, а его соперник - на половину меньше.

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БУКМЕКЕРЫ

Ни одна из букмекерских контор не верит в победу Хосе Педрасы. Коэффициенты на победу украинца отличаются незначительно и очень малы, в то время как коэффициенты на победу пуэрториканца очень сильно отличаются. Так, в William Hill на победу украинца выставили коэффициент 1,03. В то время как на Педрасу – 11,00. Ничья в этом бою – 26,00.

Прямая трансляция запланирована на телеканале "Интер".

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Напомним, что 30-летний Ломаченко является чемпионом мира по версии WBA, а 29-летний Педраса - чемпион мира по версии WBO. Таким образом, победитель боя Ломаченко - Педраса объединит пояса.

Для Ломаченко это будет уже четвертый бой в Нью-Йорке. В частности, свои последние бои против Ригондо и Линареса он проводил также здесь. Именно поэтому есть большая вероятность, что публика успела его полюбить и будет поддерживать именно украинца. 

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