Ломаченко - Педраса: онлайн-трансляция боя

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) в ночь с 8 на 9 декабря проводит свой первый объединительный бой в карьере. На арене легендарного Madisson Square Garden в Нью-Йорке 30-летний украинец дерется с обладателем чемпионского пояса WBO Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

Начало трансляции в 5:00 утра 9 декабря по киевскому времени. Смотрите текстовую трансляцию вечера бокса в Нью-Йорке.

ЛОМАЧЕНКО vs ПЕДРАСА

1-й раунд: Ломаченко отдал центр ринга и не спешит идти в атаку. Но и Педраса не ломится вперед. Идет разведка. Темп бокса не большой.

БОЙ НАЧАЛСЯ

6:30 А вот и LOMA: украинец Василий Ломаченко (чемпион мира WBA) выходит в ринг.

6:24 Первым в ринг выходит чемпион мира WBO Хосе Педраса.

6:12 На Madisson Square Garden показывают последние бои боксеров. Все в ожидании выхода боксеров в ринг. Атмосфера на арене в Нью-Йорке.

6:01 Впереди главный бой вечера бокса ЛОМАЧЕНКО - ПЕДРАСА.

5:54 Закончился последний бой андеркарта: Эмануэль Наваррете - новый чемпион мира (115:113, 116:112, 116:112).

5:35 Идет последний бой андеркарта Исаак Догбо vs Эмануэль Наваррете (второй наилегчайший вес / бой за титул чемпиона мира WBO).

5:30 Тяжелейший нокаут в одном из андеркартов

5:05 Сейчас на канале Интер показывают фильм ПЕРВЫЙ о Ломаченко, после которого начнется сам бой.

5:03 А вот, кто приехал поддержать Васю - два чемпиона мира Гвоздик и Усик

5:00 Главные герои вечера бокса в Нью-Йорке прибыли на арену.

Uh ohhhh #LomaPedraza ARE IN THE BUILDING pic.twitter.com/82PoPSAxns

— Top Rank Boxing (@trboxing) 9 декабря 2018 г.