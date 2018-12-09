Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)

Новости спорта: Василий Ломаченко стал чемпионом мира по версии WBO, победив Хосе Педрасу.

В Нью-Йорке украинец Василий Ломаченко единогласным решением судей выиграл бой против Хосе Педрасы и объединил титулы WBA Super и WBO в легком весе. Поединок продлился все отведенные 12 раундов и прошел за явным преимуществом Хай-тека, который дважды отправлял соперника в нокдаун в 11-м раунде.

Итоговый судейский счет: 119-107, 117-109, 117-109.

Ломаченко - Педраса: полный бой

На этот поединок в США прибыли Александр Усик и Александр Гвоздик, которые поддерживали Ломаченко.

После боя Василий Ломаченко заявил, что хотел бы сразиться с непобедимым Майки Гарсией.