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Ломаченко победил Педрасу решением судей

Ломаченко победил Педрасу решением судей
07:31 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Украинец Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу единогласным решением судей.

В ночь с 8 на 9-е декабря (время киевское) в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater состоялся масштабный вечер бокса компании Top Rank, главным событием которого стал бой чемпионов мира в легком весе Василий Ломаченко - Хосе Педраса. Бой продлился все отведенные 12 раундов, по итогам поединка победу одержал Василий Ломаченко единогласным решением судей, который к своему поясу WBA Super добавил еще пояс WBO. Судейский счет: 119-107, 117-109, 117-109.

Первый раунд прошел в традиционной разведке, бойцы практически не наносили ударов. Со второго раунда Василий, похоже, привык к ударной дистанции и по чу-чуть начал включать свой технический арсенал. В частности, в дебютных раундах Хай-теку удалось нанести несколько акцентированных ударов левой. В третьем раунде Ломаченко удалась шикарная серия ударов - украинец нашел способ, обойти защиту Снайпера. С каждым раундом Ломаченко наращивал темп и закономерно стал бить намного чаще. Педраса, здорово выглядел на ногах, даже не думая уставать.

Ломаченко - Педраса. Видео боя

После 8 раунда у Ломаченко появилось рассечение на левом глазу. В 9-м раунде украинец нанес пуэрториканцу несколько мощнейших встречных ударов, но Снайпер дотерпел до гонга. В 11-м раунде Ломаченко взвинтил темп и отправил Педрасу в 2 нокдауна, пуэрториканца спас гонг. В последнем раунде Василий попытался нокаутировать соперника, однако, тот уже полностью восстановился после нокдаунов.

По итогу схватки все судьи отдали победу Ломаченко: 119-107, 117-109, 117-109.

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