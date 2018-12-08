Ломаченко - Педраса: гонорары боксеров

Новости спорта: Бой за объединение поясов Ломаченко - Педраса состоится с 8 на 9 декабря.

В ночь с 8 на 9 декабря украинский боксер Василий Ломаченко проведет объединительный бой в легком весе против пуэрториканца Хосе Педрасы. На кону поединка в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater будут стоять чемпионские пояса по версиям WBO и WBA. Бой Ломаченко – Педраса по киевскому времени начнется после 05:00 утра в воскресенье, 9 декабря.

Гонорары

Призовые Ломаченко составят 1 млн долларов США, а Педраса получит за бой 350 тысяч. Однако по данным ESPN, эта сумма будет больше. Так украинский боксер заработает около 2 млн долларов, а его соперник - на половину меньше.

Накануне боксеры прошли традиционную церемонию взвешивания. По ее итогам украинец оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 60,9 кг, вес Педрасы составил 60,8 кг. Лимит весовой категории – 61,2 кг.

Трансляция боя состоится на канале ИНТЕР и на Телеграф Спорт.