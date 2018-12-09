Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя

Новости спорта: Прямая видео трансляция боя Ломаченко - Педраса.

В ночь с 8 на 9 декабря (время киевское) в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Ломаченко - Педраса. Чемпион мира в легком весе по версии WBA Super украинец Василий Ломаченко сделает первый шаг на пути к абсолютному чемпионству в дивизионе и впервые проведет объединительный бой. Соперником украинца станет пуэрториканский чемпион мира в легком весе по версии WBO Хосе Педраса.

Видео трансляция боя доступна на Youtube-канале телеканала Интер.

В прямом эфире по ТВ в Украине бой покажет телеканал Интер.