Скачать
Суббота, 08.12.2018
Где и когда смотреть бой Ломаченко - Педраса
Где и когда смотреть бой Ломаченко - Педраса
Челси обыграл Манчестер Сити в центральном матче 16 тура АПЛ
Челси обыграл Манчестер Сити в центральном матче 16 тура АПЛ
Сестра Ломаченко - спортсменка международного уровня
Сестра Ломаченко - спортсменка международного уровня
Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке 8.12.2018
Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Поклюке 8.12.2018

Ломаченко - Педраса: все о бое

Ломаченко - Педраса: все о бое
22:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер trboxing

Новости спорта: Считанные часы остаются до начала поединка Василия Ломаченко против Хосе Педрасы.

В ночь с 8 на 9 декабря (время киевское) в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Ломаченко - Педраса. Чемпион мира в легком весе по версии WBA Super украинец Василий Ломаченко сделает первый шаг на пути к абсолютному чемпионству в дивизионе и впервые проведет объединительный бой. Соперником украинца станет пуэрториканский чемпион мира в легком весе по версии WBO Хосе Педраса.

Где смотреть

Бой Ломаченко - Педраса покажут в прямом эфире в Украине. Телеканал Интер проведет трансляцию мегабоя, начало Большого бокса на Интере 9 декабря в 5:00 по киевскому времени. Главный бой вечера бокса в Нью-Йорке начнется немного позднее. Перед чемпионским боем на Интере покажут документальный фильм о Ломаченко - "Первый". Кроме того, "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Перед боем

За день до поединка состоялась традиционная церемония взвешивания. Оба бойца уложились в лимит весовой категории (61,2 кг, - прим. ред.) и показали равный вес 60,8 кг. По окончании взвешивания боксеры последний раз перед боем встретились лицом к лицу:

Кроме того, накануне поединка боксеры провели финальную пресс-конференцию, в ходе которой провели дуэль взглядов.

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов, Василий Ломаченко - безоговорочный фаворит встречи. Так, на победу "Хай-тека" можно сделать ставку с коэффициентом 1,04, успех "Снайпера" оценивается коэффициентом 15. Ничейный исход - крайне маловероятен (коэффициент 26).

Андеркарт боя

Айзек Догбо - Эмануэль Наваррете (Бой за звание чемпиона мира WBO во втором легчайшем весе)

Александр Беспутин - Хуан Карлос Абреу (бой за звание чемпиона USBA в полусреднем весе)

Теофимо Лопес - Мейсон Менард (бой за вакантный титул NABF в легком весе)

Жозуэ Варгас - Джон Рентериа

Майкл Перес - Абдиэль Рамирес

Бриан Себальо - Даниэль Сальзадо

Гвидо Вианелло - Люк Лайонс

Путь к бою

Чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в ближайшее время не планирует подыматься в весе, а потому может заняться объединением поясов в легком весе. Первой "жертвой" Хай-тека на пути к абсолютному чемпионству в легком весе должен был стать победитель боя за титул WBO Раймундо Бельтран - Хосе Педраса. 25 августа Снайпер сенсационно победил Бельтрана, таким образом став соперником Ломаченко.

Василий Ломаченко, перейдя в легкий вес, сразу же наметил себе в соперники одного из лидеров дивизиона Хорхе Линареса. Бойцы договорились о бое и провели схватку 12 мая. Тогда Ломаченко нокаутировал Линареса в 10-м раунде, впервые побывав в нокдауне. После боя стало известно, что украинец боксировал с травмой плеча и ему необходима операция. Длительный простой боксера вызван как раз восстановлением после хирургического вмешательства. 

Оба боксера имеют по одному поражению на профи-ринге. Ломаченко во втором бою в профессионалах проиграл Орландо Салидо в бою за титул WBO в полулегком весе. Хосе Педраса, в свою очередь, в январе 2017 года проиграл техническим нокаутом Джервонте Дэвису и потерял свой пояс IBF во втором полулегком весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Где и когда смотреть бой Ломаченко - Педраса
02 "Слон и Моська": Ломаченко встретился с Порзингисом перед боем с Педрасой
03 Ломаченко - Педраса: гонорары боксеров
04 Джима рассказала о смене гражданства
05 Ломаченко и Педраса сделали вес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь