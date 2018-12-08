Ломаченко - Педраса: все о бое

Новости спорта: Считанные часы остаются до начала поединка Василия Ломаченко против Хосе Педрасы.

В ночь с 8 на 9 декабря (время киевское) в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Theater состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет супербой Ломаченко - Педраса. Чемпион мира в легком весе по версии WBA Super украинец Василий Ломаченко сделает первый шаг на пути к абсолютному чемпионству в дивизионе и впервые проведет объединительный бой. Соперником украинца станет пуэрториканский чемпион мира в легком весе по версии WBO Хосе Педраса.

Где смотреть

Бой Ломаченко - Педраса покажут в прямом эфире в Украине. Телеканал Интер проведет трансляцию мегабоя, начало Большого бокса на Интере 9 декабря в 5:00 по киевскому времени. Главный бой вечера бокса в Нью-Йорке начнется немного позднее. Перед чемпионским боем на Интере покажут документальный фильм о Ломаченко - "Первый". Кроме того, "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Перед боем

За день до поединка состоялась традиционная церемония взвешивания. Оба бойца уложились в лимит весовой категории (61,2 кг, - прим. ред.) и показали равный вес 60,8 кг. По окончании взвешивания боксеры последний раз перед боем встретились лицом к лицу:

Кроме того, накануне поединка боксеры провели финальную пресс-конференцию, в ходе которой провели дуэль взглядов.

Прогноз букмекеров

По мнению специалистов, Василий Ломаченко - безоговорочный фаворит встречи. Так, на победу "Хай-тека" можно сделать ставку с коэффициентом 1,04, успех "Снайпера" оценивается коэффициентом 15. Ничейный исход - крайне маловероятен (коэффициент 26).

Андеркарт боя

Айзек Догбо - Эмануэль Наваррете (Бой за звание чемпиона мира WBO во втором легчайшем весе)

Александр Беспутин - Хуан Карлос Абреу (бой за звание чемпиона USBA в полусреднем весе)

Теофимо Лопес - Мейсон Менард (бой за вакантный титул NABF в легком весе)

Жозуэ Варгас - Джон Рентериа

Майкл Перес - Абдиэль Рамирес

Бриан Себальо - Даниэль Сальзадо

Гвидо Вианелло - Люк Лайонс

Путь к бою

Чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в ближайшее время не планирует подыматься в весе, а потому может заняться объединением поясов в легком весе. Первой "жертвой" Хай-тека на пути к абсолютному чемпионству в легком весе должен был стать победитель боя за титул WBO Раймундо Бельтран - Хосе Педраса. 25 августа Снайпер сенсационно победил Бельтрана, таким образом став соперником Ломаченко.

Василий Ломаченко, перейдя в легкий вес, сразу же наметил себе в соперники одного из лидеров дивизиона Хорхе Линареса. Бойцы договорились о бое и провели схватку 12 мая. Тогда Ломаченко нокаутировал Линареса в 10-м раунде, впервые побывав в нокдауне. После боя стало известно, что украинец боксировал с травмой плеча и ему необходима операция. Длительный простой боксера вызван как раз восстановлением после хирургического вмешательства.

Оба боксера имеют по одному поражению на профи-ринге. Ломаченко во втором бою в профессионалах проиграл Орландо Салидо в бою за титул WBO в полулегком весе. Хосе Педраса, в свою очередь, в январе 2017 года проиграл техническим нокаутом Джервонте Дэвису и потерял свой пояс IBF во втором полулегком весе.