Скачать
Воскресенье, 09.12.2018
Ломаченко победил Педрасу решением судей
Ломаченко победил Педрасу решением судей
UFC 231. Результаты боев
UFC 231. Результаты боев
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
Биатлон. Где и когда смотреть гонки 9.12.2018
Биатлон. Где и когда смотреть гонки 9.12.2018

"До нокдаунов бой был близким": Педраса доволен своим выступлением

&quot;До нокдаунов бой был близким&quot;: Педраса доволен своим выступлением
11:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Хосе Педраса прокомментировал свое выступление в бою с Василием Ломаченко.

Бывший чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Хосе Педраса поделился впечатлениями от поединка с чемпионом мира по версии WBA Super и WBO Василием Ломаченко, признавшись, что он гордится своим выступлением.

"Доволен своим выступлением. Я выстоял все 12 раундов с лучшим боксёром на планете. Знал, против кого я выхожу в ринг. Думаю, что вплоть до нокдаунов поединок был близким. Как бы то ни было, горжусь тем, что я сделал", — приводит слова Педрасы BoxingScene.

Ломаченко - Педраса: статистика ударов

Бой Василия Ломаченко и Хосе Педрасы прошёл в ночь с 8 на 9 декабря мск. В его ходе украинец имел заметное преимущество, а в одиннадцатом раунде дважды отправил пуэрториканца в нокдаун. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, WBA Super, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса, Василий Ломаченко - Хосе Педраса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Педраса: полный бой (Видео)
02 Ломаченко - Педраса. Видео онлайн-трансляция боя
03 Ломаченко - Педраса: все о бое
04 Ломаченко - Педраса: события боя
05 Ломаченко победил Педрасу решением судей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь