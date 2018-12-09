"До нокдаунов бой был близким": Педраса доволен своим выступлением

Новости спорта: Хосе Педраса прокомментировал свое выступление в бою с Василием Ломаченко.

Бывший чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Хосе Педраса поделился впечатлениями от поединка с чемпионом мира по версии WBA Super и WBO Василием Ломаченко, признавшись, что он гордится своим выступлением.

"Доволен своим выступлением. Я выстоял все 12 раундов с лучшим боксёром на планете. Знал, против кого я выхожу в ринг. Думаю, что вплоть до нокдаунов поединок был близким. Как бы то ни было, горжусь тем, что я сделал", — приводит слова Педрасы BoxingScene.

Бой Василия Ломаченко и Хосе Педрасы прошёл в ночь с 8 на 9 декабря мск. В его ходе украинец имел заметное преимущество, а в одиннадцатом раунде дважды отправил пуэрториканца в нокдаун. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко.