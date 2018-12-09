Потенциальный соперник Усика прокомментировал победу Ломаченко над Педрасой

Новости спорта: Потенциальный соперник Усика Андре Уорд поделился впечатлениями от поединка Василия Ломаченко и Хосе Педрасы

Экс-чемпион мира по боксу Андре Уорд прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко над пуэрториканцем Хосе Педрасой.

"Я считаю, что Ломаченко показал свое лучшее выступление, продемонстрировал отличную форму. Но при этом он не был таким же резким, как обычно.

У меня тоже были проблемы с плечом. Когда после трамы я вернулся к тренировкам, то понял, что не могу нормально выбрасывать удар. У Ломаченко было что-то похожее до 11 раунда. На протяжении 12 месяцев после операции на плече ты себя чувствуешь не совсем комфортно, пока не начнешь привыкать нормально выбрасывать удар", – цитирует Уорда BoxingScene.

Напомним, 9 декабря состоялся поединок между Хосе Педрасой и Василием Ломаченко, по итогам которого украинец выиграл единогласным решением судей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера, отметив его невероятную силу духа.