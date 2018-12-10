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Ломаченко - Педраса: судейские записки чемпионского боя

Ломаченко - Педраса: судейские записки чемпионского боя
08:21 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинец проиграл лишь один раунд, в остальных был намного точнее своего соперника.

В сети появилось фото судейских записок чемпионского боя в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-2, 12 КО).

Все три судьи сошлись на том, что Ломаченко проиграл 10-й раунд, еще два отдали пуэрториканцу пятую трехминутку. Все остальные отрезки боя остались за украинцем.

Победив Педрасу, Ломаченко впервые в карьере объединил пояса и к титулу чемпиона мира в легком весе по версии WBA прибавил еще и пояс WBO.

С уверенной победой украинца успел поздравить Петр Порошенко, восхитившись уверенностью и настойчивостью Ломаченко.

Также, промоутер украинца Боб Арум назвал потенциальных соперников Василия среди которых есть и россиянин

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса.
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