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Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка

Ломаченко планирует провести в 2019 году три поединка
08:53 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Менеджер Эгис Климас Ломаченко заявил, что следующий бой — либо объединительный, либо с Кроллой.

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о дальнейших планах украинца, а также отметил, что дальнейшее продвижение Василия в весовых категориях маловероятно.

"Я на сто процентов согласен с утверждением, что легкая весовая категория - это максимум для него. Разговоров о первом полусреднем весе на данный момент не ведется. Мы настроены на то, чтобы доминировать в легком дивизионе.

Какие планы у него в дальнейшем? Следующий шаг - или еще один объединительный поединок, или встреча с обязательным претендентом на титул, то есть с Энтони Кроллой.

Как бы то ни было, в 2019 году Ломаченко планирует провести как минимум три поединка", — приводит слова Климаса Boxingtalk.

Напомним, в последнем бою Ломаченко победил Хосе Педрасу и завоевал пояс WBO.

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