"Да кто он такой?": у Ломаченко случился конфликт в ресторане Нью-Йорка

Новости спорта: Инициатором конфликта стал отец потенциального соперника украинского чемпиона.

В преддверии объединительного боя чемпионов-легковесов, обладателя титула WBA Super украинца Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) и чемпиона WBO Хосе Педрасы (25-2, 12 КО) из Пуэрто-Рико, состоялся небольшой конфликт, информирует BT. 8 декабря на малой сцене Madison Square Garden Ломаченко одержал победу над Педрасой единогласным решением судей.

По данным источника, конфликт спровоцировал отец американского проспекта в этой же весовой категории Теофимо Лопеса (11-0, 9 КО). Якобы он подошел к команде украинца, на повышенных тонах заявил, что сын "убьет" Ломаченко, если их очная схватка состоится. Инцидент произошел в ресторане Niles в Stewart Hotel (Нью-Йорк, США) и был быстро улажен сотрудниками охраны Top Rank Promotions, за которую выступают и Ломаченко, и Лопес.

Информацию подтвердил менеджер Ломаченко Эгис Климас: "Да кто он такой? Чего он добился, чтобы вот так вот не уважать лидера "паунда", да еще и в преддверии боя? Это смешно".

Отметим, что в андеркарде боя Ломаченко – Педраса Лопес в 1-м раунде жестко вырубил соотечественника Мейсона Менарда (34-4, 24 КО).