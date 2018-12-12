Названа дата следующего боя Ломаченко

Новости спорта: Промоутер Top Rank назвал дату следующего боя Василия Ломаченко.

Следующий поединок чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинца Василия Ломаченко предварительно запланирован на 12 апреля 2019 года на арене Staples Center в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает LA Times со ссылкой на президента промоутерской компании Top Rank Тодда Дюбефа.

Промоутеры Ломаченко рассчитывают на объединительный бой с победителем поединка за вакантный титул IBF между россиянином Исой Чаниевым и Ричардом Комми из Ганы, который должен состояться 2 февраля.

Напомним, ранее Василий Ломаченко прокомментировал свои перспективы на следующий год.

“Не знаю, является ли легкая весовая категория для меня максимумом, но сейчас она для меня велика. Чувствую, что соперники крупнее меня, но мы посмотрим. Пока я сосредоточен на легком весе.

Моя цель на следующий год - объединить все титулы и провести поединки с теми, кто слишком много говорит, я имею ввиду Джервонту Дэвиса. Не так уж и важно, встретимся мы во втором полулёгком весе или в легком.

Еще один вариант — бой с чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигелем Берчельтом, который рассматривает возможность смены дивизиона”,- приводит слова Ломаченко Boxingtalk.