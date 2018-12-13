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Лейкерс отказался продавать Михайлюка в Финикс

Лейкерс отказался продавать Михайлюка в Финикс
11:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В Лейкерсе отказались обменять украинца Михайлюка на форварда Финикса Тревора Ариза

Лейкерс не будут включать ни одного из своих молодых талантливых игроков в сделку по приобретению форварда Финикса Тревора Аризы, сообщает The Los Angeles Times.

Речь идет о возможности обмена Михайлюка, Рэджона Рондо и пика второго раунда драфта-2019 на форварда Финикса Тревора Аризу. Право на обмен последний получит с 15-го декабря.

Михайлюк в этом сезоне за Лейкерс провел 13 матчей, в среднем получая 9:12 минут игрового времени, за которые набирает в среднем 2,2 очка, делает 0,5 подборов, 0,9 передач и 0,2 перехвата за игру.

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Баскетбол, НБА, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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