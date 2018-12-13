Усик назвал своего самого трудного соперника

Новости спорта: Александр Усик рассказал о самых больших трудностях в профи-боксе.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик, признанный журналом Sports Illustrated лучшим бойцом 2018 года, рассказал в интервью этому изданию о своих ближайших планах и о трудностях, с которыми приходится сталкиваться спортсмену высокого уровня.

"2018 год был для меня очень сложным, — отметил Усик. — Много тренировок, много событий, много боев. Травмы — просто безумие. Но это был и очень успешный год".

"Физическая боль проходит, — сказал чемпион, отвечая на вопрос об операции на локте, которую ему пришлось перенести в уходящем году. — Больнее всего не видеть, как растут твои дети. Они вырастают, начинают ходить, а я не вижу, как это происходит, поскольку большую часть времени провожу на тренировочных сборах. Это больно. Мой самый трудный соперник — это я сам. Часто мне не хочется тренироваться, не хочется боксировать. Иногда жизнь наносит такие удары, что даже жить не хочется. С этим надо бороться. Надо заставлять себя вставать по утрам, заставлять себя контролировать вес".

По словам Усика он по-прежнему без проблем может укладываться в рамки первого тяжелого веса, но может и перейти в супертяжелый вес, если в нем будут более интересные соперники. "Первая часть моей профессиональной карьеры завершена, — говорит он. — Надо идти дальше, надо пробовать что-то новое. Я буду продолжать, пока мне сверху не скажут: Алекс, пора завязывать. Моя цель сейчас — перейти в супертяжелый вес и конкурировать в нем. Многие в меня не верят, говорят, что я слишком мелкий для супертяжеловеса. Точно так же многие говорили мне когда-то, что я не должен заниматься боксом, что я ничего не добьюсь. Я просто мотаю головой и говорю: Я могу, у меня получится".