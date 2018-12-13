Скачать
Четверг, 13.12.2018
Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
Динамо дома проиграло Яблонцу и вышло в 1\16 Лиги Европы: обзор матча (Видео)
Спортинг - Ворскла 2:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Спортинг - Ворскла 2:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Определены претенденты на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов (Видео)
Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018
Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018

Известный журнал назвал Усика лучшим боксером 2018 года

Известный журнал назвал Усика лучшим боксером 2018 года
21:23 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Известное американское издание Sports Illustrated назвало Александра Усика лучшим боксером уходящего года.

Авторитетное и известное американское издание Sports Illustrated начало подводить итоги года в мире профессионального бокса.

По версии издания, в номинации «Лучший боксер 2018 года» победил абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик, который в уходящем году провел три победных поединка – против Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью, объединив в своих руках титулы по всем основным версиям в крузервейте.

В следующем году ожидается новая веха в спортивной карьере украинца - передеход в супертяжелый вес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер - Лион: обзор невероятного матча Лиги чемпионов (Видео)
02 Коноплянка выставлен на трансфер в Шальке: известны причины
03 Шахтер - Лион 1:1 события матча (Видео)
04 Динамо - Яблонец 0:1 события матча (Видео)
05 Биатлон. Результаты женского спринта в Хохфильцене 13.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь