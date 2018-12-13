Известный журнал назвал Усика лучшим боксером 2018 года

Новости спорта: Известное американское издание Sports Illustrated назвало Александра Усика лучшим боксером уходящего года.

Авторитетное и известное американское издание Sports Illustrated начало подводить итоги года в мире профессионального бокса.

По версии издания, в номинации «Лучший боксер 2018 года» победил абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик, который в уходящем году провел три победных поединка – против Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Беллью, объединив в своих руках титулы по всем основным версиям в крузервейте.

В следующем году ожидается новая веха в спортивной карьере украинца - передеход в супертяжелый вес.