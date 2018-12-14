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Последний бой Далакяна (Видео)

Последний бой Далакяна (Видео)
10:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта: 15 декабря в Киеве украинец Артем Далакян будет защищать пояс чемпиона мира в бою против Грегорио Леброна.

Накануне чемпионского боя Далакян - Леброн мы вспоминаем последний выход на ринг украинского чемпиона. В июне он защитил свой титул, одержав победу над представителем Таиланда Сиричаи Тайеном.

15 декабря, в субботу, в киевском КВЦ «Парковый» украинский боксер Артем Далакян (17-0, 12 КО) второй раз в карьере будет защищать титул чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA. Соперником 31-летнего Далакяна будет третий в рейтинге боксер ассоциации – доминиканец Грегорио Леброн (21-4, 16 КО).

Далакян - Сиричаи Тайен

Напомним, что Далакян завоевал звание чемпиона мира в феврале этого года, победив американца Брайана Вилорию. Артем Далакян является четвертым чемпионом мира боксу от Украины (еще Ломаченко, Усик и Гвоздик).

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