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Бокс. Аманда Серрано нацелилась на рекорд Мэнни Пакьяо

Бокс. Аманда Серрано нацелилась на рекорд Мэнни Пакьяо
14:59 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Аманда Серрано сразится за чемпионский пояс в седьмой весовой категории

Чемпионка WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Аманда Серрано сообщила в соцсетях, что проведет в январе поединок за титул чемпионки мира в первом легчайшем весе (до 52,16 кг). В случае победы Серрано обгонит Оскара Де Ла Хойю по количеству чемпионских поясов в разных весовых категориях и будет уступать по этому показателю только Мэнни Пакьяо.

Напомним, что в отличие от большинства боксеров Серрано двигалась по весовым категориям в довольно произвольном порядке: после завоевания титула в первом легком весе, она поднялась в легкий, затем прошлась по категориям вниз, завоевав чемпионские пояса в полулегком, первом полулегком и легчайшем весе, после чего поднялась в первый полусредний вес и снова стала чемпионкой.

Как рассказала Серрано, январский бой станет первым из трех поединков в рамках контракта с DAZN и Эдди Хирном. В случае успеха она будет готовиться в конце 2019 года выйти на ринг против чемпионки IBF и WBA в легком весе Кэти Тейлор.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Аманда Серрано.
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