Бокс. Аманда Серрано нацелилась на рекорд Мэнни Пакьяо

Чемпионка WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Аманда Серрано сообщила в соцсетях, что проведет в январе поединок за титул чемпионки мира в первом легчайшем весе (до 52,16 кг). В случае победы Серрано обгонит Оскара Де Ла Хойю по количеству чемпионских поясов в разных весовых категориях и будет уступать по этому показателю только Мэнни Пакьяо.

Напомним, что в отличие от большинства боксеров Серрано двигалась по весовым категориям в довольно произвольном порядке: после завоевания титула в первом легком весе, она поднялась в легкий, затем прошлась по категориям вниз, завоевав чемпионские пояса в полулегком, первом полулегком и легчайшем весе, после чего поднялась в первый полусредний вес и снова стала чемпионкой.

Let This One Sink In! pic.twitter.com/zAdwXqFXyG

— Amanda Serrano (@Serranosisters) 12 сентября 2018 г.