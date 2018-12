Хильберто Рамирес, победив Харта, объявил о переходе в следующий вес

Чемпион WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес, несмотря на травму локтя, сумел защитить свой титул в матче-реванше с первым номером рейтинга Джесси Хартом. Чемпион травмировал руку в восьмом раунде, и ему пришлось остаток поединка действовать одной рукой. Тем не менее Рамирес очень хорошо провел заключительный раунд и победил большинством судейских записок со счетом 115-113, 115-113 и 114-114. После боя 27-летний Рамирес объявил о переходе в полутяжелый вес.

В финальном раунде Рамирес показал, что может выиграть даже одной рукой:

Zurdo and Hart giving it all they got in the final round! #RamirezHart2 pic.twitter.com/CevETxuLak

— Top Rank Boxing (@trboxing) 15 декабря 2018 г.