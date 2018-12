Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Паркер брутального нокаутировал Флореса (Видео)

В Крайстчерче (Новая Зеландия) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стал поединок в супертяжелом весе. Встретились экс-чемпион мира по версии WBO Джозеф Паркер (25-2, 19 КО) и Александер Флорес (17-2-1, 15 КО).

Паркер захватил инициативу уже в первом раунде, выбрасывая большое количество ударов, и держал такой темп на протяжении всего боя. В третьем раунде новозеландцу удалось отправить Флореса в нокдаун ударом по корпусу. Американец принял решение продолжать бой, но вскоре пропустил тяжёлую серию ударов, в результате чего рефери зафиксировал победу Паркера нокаутом.

Joseph Parker's 3rd round KO of Flores from last night #Boxing pic.twitter.com/x2yJRBAL56

— Stefan (@StefanHatton) 15 декабря 2018 г.