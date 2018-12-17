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Энтони Джошуа готов сразиться с Миллером

Энтони Джошуа готов сразиться с Миллером
01:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: По словам Джошуа, для этого Миллеру не обязательно устраивать треш-ток.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа подчеркнул, что он готов принять бой с американским проспектом Джарреллом Миллером. 

«Миллер получит свой шанс, если захочет драться. Ему не нужно становиться моим врагом или принимать мою сторону, чтобы получить бой. Он может поступить как деловой человек и провести со мной переговоры об условиях с достоинством и уважением, а после мы можем пожать друг другу руки и готовиться к бою. Он получит свой шанс.

Если Миллер хочет подойти ко мне, то ему нужно быть осторожнее. Если он собирается пойти неверным путём, пусть не стесняется, но будет готов к последствиям», — приводит слова Энтони Джошуа BoxingScene.

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