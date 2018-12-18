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Усик не сумел стать Cпортсменом 2018 года по версии BBC

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Усик не сумел стать Cпортсменом 2018 года по версии BBC
09:28 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик уступил итальянцу Молинари в звании лучшего спортсмена 2018 года.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0,12 КО) был номинирован на звание лучшего спортсмена года в мире по версии ВВС (World Sport Star of the Year). И даже попал в топ-4 спортсмена года.

Но победителем номинации стал гольфист Франческо Молинари, который в 2018 году стал первым итальянцем, который выиграл Open Championship и в составе сборной Европы обыграл США в борьбе за Ryder Cup.

Вершиной карьеры Молинари стала победа на Открытом чемпионате Великобритании, который британцы называют The Open, 2018 года. В сезоне 2018 Молинари объявили гольфистом года.

Помимо Усика и Молинари, на звание спортсмена года претендовали гимнастка Симона Байлз и сноубористка/горнолыжница Эстер Ледецка.

Лучшим британским спортсменом года по версии ВВС стал победитель Тур де Франс-2018 Герэйнт Томас.

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