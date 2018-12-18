Усик посетит бой Уайт - Чисора, где соберутся звезды супертяжелого веса

Новости спорта: Александр Усик встретится с Джошуа, Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик планирует посетить боксерский поединок между британскими супертяжеловесами Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой.

Об этом сообщил промоутер Эдди Хирн, который предпредставляет интересы украинского боксера, информирует Klitschko-brothers.com.

По словам Хирна, на бое ожидается много известных боксеров: "В зале будут Энтони Джошуа, Александр Усик, Тони Белью, Джаррелл Миллер, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри. Это поединок, который интересен всему дивизиону", - заявил Хирн.

Бой Уайт - Чисора пройдет 22 декабря на 20-тысячной "O2 Арене" в Лондоне.

Напомним, Усик 10 ноября в Манчестере защитил чемпионские титулы по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной федерации бокса (IBF), а также завоевал чемпионский пояс журнала The Ring, нокаутировав в восьмом раунде британца Тони Беллью.