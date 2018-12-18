Уайт бросил вызов Поветкину

Новости спорта: Супертяжеловес Диллиан Уайт заявил, что россиянин Александр Поветкин проведёт с ним бой.

22 декабря Уайт в Лондоне, Англия подерётся с Дерриком Чисорой. Предполагалось, что победитель этого поединка в апреле встретится с чемпионом WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа.

Но теперь есть вероятность, что Джошуа в мае или июне в США проведёт матч с Джарреллом Миллером в США. Как сообщает BoxingScene, Поветкин может подраться, как с Чисорой, так и с Уайтом.

«Поветкин хороший, сильный боец, но я знаю, что нужно сделать, чтобы победить его. Нужен хороший сильный удар и ты весь день избиваешь Поветкина. Я буду драться с ним следующим. Я только что сказал ему это. Он тоже сказал, что подерётся со мной следующим. Промоутер Эдди Хирн заявил, что организует этот бой», — сказал Уайт.