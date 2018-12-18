Определился следующий соперник Деревянченко

Новости спорта: Украинец проведет поединок за статус официального претендента на чемпионский титул.

Украинский боксер средней весовой категории Сергей Деревянченко (12-1, 10 KO) дал согласие провести бой с немцем Джеком Кулькаем (25-3, 13 КО) за право стать официальным претендентом на пояс IBF. Об этом сообщает luckypunch.net.

Команде украинца действительно приходило письмо из Международной федерации бокса, на что они ответили положительно. Бой может пройти в марте.

Скоро должны начаться переговоры об организации поединка.

Ранее промоутер Том Леффлер заявил, что Альварес не захочет проводить бой с Деревянченко.