Скачать
Среда, 19.12.2018
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Бой Малиновского 22 декабря отменен
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Моуриньо уволен из Манчестер Юнайтед
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову
Михельсон: В турнирной таблице еще все перевернется с ног на голову

Оскар Де Ла Хойя: Альварес должен вырубить Головкина

Оскар Де Ла Хойя: Альварес должен вырубить Головкина
04:56 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Оскар Де Ла Хойя убежден, что Альварес вырубит Головкина в третьем поединке.

Промоутер чемпиона мира в двух весовых категориях 28-летнего мексиканца Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя уверен, что в третьем бою его подопечный нокаутирует экс-чемпиона мира в среднем весе 36-летнего казахстанца Геннадия Головкина.

«Я думаю, что разница на этот раз будет в том, что кого-то вырубают. Теперь они знают стиль друг друга. В первом поединке многие люди говорили, что Головкин победил, потому что постоянно шел вперед и был более агрессивен. Поэтому я говорил Канело, что он должен сам наступать на GGG. Так и вышло и он победил в реванше. Если случится третий бой, то тут нет места для решения судей или чего-то в этом роде, я думаю, что он должен вырубить этого парня, чтобы победить», - заявил Де Ла Хойя.

Напомним, что бойцы дважды встречались на ринге. В первой схватке была зафиксирована ничья, во второй Альварес победил решением большинства судей. Фанаты до сих пор спорят относительно справедливости итогов двух поединков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Оскар Де Ла Хойя.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Предложение о покупке Цыганкова уже на столе у Суркиса
02 Стал известен график подготовки Динамо в зимнее межсезонье
03 Зидан отказал Манчестер Юнайтед: известны причины
04 Почеттино открещивается от событий в Манчестер Юнайтед
05 Клубный чемпионат мира. Аль-Айн в полуфинале драматично обыграл Ривер Плейт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь