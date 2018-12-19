Оскар Де Ла Хойя: Альварес должен вырубить Головкина

Новости спорта: Оскар Де Ла Хойя убежден, что Альварес вырубит Головкина в третьем поединке.

Промоутер чемпиона мира в двух весовых категориях 28-летнего мексиканца Сауля Альвареса Оскар Де Ла Хойя уверен, что в третьем бою его подопечный нокаутирует экс-чемпиона мира в среднем весе 36-летнего казахстанца Геннадия Головкина.

«Я думаю, что разница на этот раз будет в том, что кого-то вырубают. Теперь они знают стиль друг друга. В первом поединке многие люди говорили, что Головкин победил, потому что постоянно шел вперед и был более агрессивен. Поэтому я говорил Канело, что он должен сам наступать на GGG. Так и вышло и он победил в реванше. Если случится третий бой, то тут нет места для решения судей или чего-то в этом роде, я думаю, что он должен вырубить этого парня, чтобы победить», - заявил Де Ла Хойя.

Напомним, что бойцы дважды встречались на ринге. В первой схватке была зафиксирована ничья, во второй Альварес победил решением большинства судей. Фанаты до сих пор спорят относительно справедливости итогов двух поединков.