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Ломаченко: Поединок с Энтони Кроллой? Вполне возможно

Ломаченко: Поединок с Энтони Кроллой? Вполне возможно
02:20 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Василий Ломаченко прокомментировал возможный бой с Энтони Кроллой.

После победы над Хосе Педрасой у украинского боксера Василия Ломаченко есть несколько возможных соперников, включая британца Энтони Кроллу, который будет обязательным претендентом.

В такой случае Ломаченко не исключает поединка с Кроллой.

"Поединок с Энтони Кроллой? Вполне возможно, конечно. Если он – официальный претендент. Я просто второй раз слышу об этой новости. Впервые услышал о ней от друзей – кто-то из них позвонил, спросил. А второй раз я зашел в Интернет и сам увидел ее. Мне еще никто не звонил, никто не говорил".

"Ни менеджер, ни промоутер. Как оно будет – я не знаю", - сказал Ломаченко.

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Бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Энтони Кроллу.
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