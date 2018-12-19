Ломаченко и Усик претендуют на звание Боксер года

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко, а также абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вошли в пятерку номинантов на звание "Боксер 2018 года" по версии Ассоциации журналистов Америки, пишущих о боксе (BWAA).
Среди конкурентов украинцев чемпион WBO в первом полусреднем весе американец Морис Хукер, чемпион WBC в легком весе американец Майки Гарсиа и чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд.
Ранее Усик был признан боксером года по версии Sports Illustrated.