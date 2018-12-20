"Признание величия": как Виталий Кличко получил титул "почетного" чемпиона мира

Новости спорта: 13 лет назад Виталий Кличко был удостоен звания "почетного" чемпиона мира по версии WBC.

Ровно 13 лет назад - 20 декабря 2005 года на торжественном вечере WBC в Канкуне (Мексика) Виталию Кличко, который после боя в Дэнни Уильямсом, состоявшемся в декабре 2004-го, из-за травмы был вынужден приостановить спортивную карьеру, вручили титул почетного чемпиона WBC ("WBC Champion Emeritus") дающий первоочередное право на бой за титул чемпиона мира.

Бой Кличко - Уильямс:

В ринг Виталий вернулся спустя почти четыре года - 11 октября 2008-го, и в первом же бою вернул себе чемпионский титул WBC. Украинец вышел на бой с действующим на тот момент обладателем чемпионского титула нигерийцем Сэмюэлем Питером (30-1, 23 КО). Виталий сразу показал, кто в ринге хозяин, и за семь раундов так измордовал Питера, что на восьмую трехминутку бедняга Сэм просто отказался выходить.

Бой Кличко - Питер:

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