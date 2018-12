12-й раунд боя Уайлдер - Фьюри признан лучшим раундом 2018 года

12 раунд боя за пояс чемпиона мира World Boxing Council в супертяжелом весе между обладателем титула Deontay Wilder (40-0-1, 39 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (27-0-1, 19 КО) признан лучшей трехминуткой в 2018 году.

Такое решение приняли эксперты телеканала Showtime Boxing, который и показывал поединок.

The #Bestof2018 Round of the Year that made @mauroranallo say MAMMA MIA!#WilderFury Round 12: https://t.co/US6gA9gFHF pic.twitter.com/E6V9a22Wv4

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 19 декабря 2018 г.