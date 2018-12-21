Беринчик - Кристобаль: где и когда смотреть бой 22.12.2018

Новости спорта: Бой за пояс Интернационального чемпиона WBO Денис Беринчик - Росеки Кристобаль.

Проутерская компания братьев Кличко K2 Promotions 22 декабря проведет большой вечер бокса. Главным событием станет бой за титул WBO International в легком весе между 30-летним украинцем Денисом Беринчиком (9-0, 6 КО) и филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО).

Для обоих боксеров поединок в Броварах станет важнейшим в карьере, ведь на кону стоит титул интернационального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации. Как известно, лишь звание чемпиона мира является престижнее данного титула.

Поединок пройдет на арене «Терминал». Начало трансляции на канале Интер в 21:30. Ориентировочное начало боя после 22:00.

Также, в этот вечер бокса бывший претендент на пояс WBO в среднем весе Макс Бурсак встретится с узбеком Мухитдином Раджапбаевым.

К слову, в этот день состоится прямая трансляция из Лондона поединка-реванша между обладателем титула WBC Silver в супертяжелом весе британцем Диллианом Уайтом и его соотечественником Дереком Чисорой. Начало трансляции в 00:30.

Накануне этого поединка Беринчик заявлял о готовности через год выходить на бой за звание чемпиона мира.