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Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя

Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
22:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: k2ukraine.com

Новости спорта: Прямая видео трансляция вечера бокса в Броварах.

В Броварах в ТРЦ Терминал состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine.

Главным поединком вечера станет бой за титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Денисом Беринчиком и филиппинцем Росеки Кристобалем.

Полный список боев 22 декабря в Броварах:

Денис Беринчик (Украина) – Росеки Кристобаль (Филиппины)

Андрей Руденко (Украина) – Джон Волау (Великобритания)

Дмитрий Митрофанов (Украина) – Бека Муржикнели (Грузия)

Мишико Беселия (Грузия/Украина) – Кельвин Дотел (Испания)

Макс Бурсак (Украина) – Мухитдин Раджапбаев (Узбекистан)

Также в этот день состоится прямая трансляция из Лондона поединка-реванша между обладателем титула WBC Silver в супертяжелом весе британцем Диллианом Уайтом и его соотечественником Дереком Чисорой. Трансляция на Интере в 00:30.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Бокс новости.
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