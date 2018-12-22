Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя

В Броварах в ТРЦ Терминал состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine.
Главным поединком вечера станет бой за титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Денисом Беринчиком и филиппинцем Росеки Кристобалем.
Полный список боев 22 декабря в Броварах:
Денис Беринчик (Украина) – Росеки Кристобаль (Филиппины)
Андрей Руденко (Украина) – Джон Волау (Великобритания)
Дмитрий Митрофанов (Украина) – Бека Муржикнели (Грузия)
Мишико Беселия (Грузия/Украина) – Кельвин Дотел (Испания)
Макс Бурсак (Украина) – Мухитдин Раджапбаев (Узбекистан)
Также в этот день состоится прямая трансляция из Лондона поединка-реванша между обладателем титула WBC Silver в супертяжелом весе британцем Диллианом Уайтом и его соотечественником Дереком Чисорой. Трансляция на Интере в 00:30.