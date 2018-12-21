Беринчик - Кристобаль: результаты взвешивания

Новости спорта: Денис Беринчик и Росеки Кристобаль взвесились накануне боя.

Чемпион WBO International украинский боксер Денис Беринчик и филиппинец Росеки Кристобаль провели официальную процедуру взвешивания перед боем, который состоится 22 декабря.

Денис Беринчик перевесил Росеки Кристобаля на 0,6 кг.

Вес Беринчика составил 61,2 кг, Кристобаля - 60,6 кг.

Напомним, 22 декабря на Ледовой арене ТРЦ "Терминал" в Броварах состоится боксерский турнир K2 Promotions Ukraine, который начнется в 18.00. Главный поединок этого вечера бокса Беринчик – Кристобаль за титул Интернационального чемпиона WBO ориентировочно начнется в 22.30.