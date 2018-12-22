Беринчик - Кристобаль: прогноз букмекеров на бой

Новости спорта: Прогноз и ставки букмекеров на поединок Денис Беринчик - Росеки Кристобаль.

В субботу, 22 декабря, в Броварах чемпион WBO Oriental Денис Беринчик сразится за пояс WBO International с филиппинцем Росеки Кристобалем, а бывший претендент на пояс WBO в среднем весе Макс Бурсак встретится с узбеком Мухитдином Раджапбаевым.

Зрителей "Интера" ждет вечер "Большого бокса". С 20:30 в эфире телеканала - прямая трансляция трех поединков. Главный бой вечера пройдет после 22:00.

Прогноз букмекеров

Украинский боксер Денис Беринчик является фаворитом в поединке против Кристобаля. На победу Беринчика коэффициент составляет 1,01 - 1,05, а на победу Кристобаля букмекеры принимают ставки от 9,50 до 13,4. Ничья котируется в параметрах 28 - 32,5.

Также в этот день состоится прямая трансляция из Лондона поединка-реванша между обладателем титула WBC Silver в супертяжелом весе британцем Диллианом Уайтом и его соотечественником Дереком Чисорой. Трансляция на Интере в 00:30.