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Бокс. Митрофанов уверенно победил Муржикнели

Бокс. Митрофанов уверенно победил Муржикнели
23:01 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Дмитрий Митрофанов сокрушил своего соперника на вечере бокса в Броварах.

Украинский боксер среднего веса Дмитрий Митрофанов сокрушил грузина Беку Муржикнели на вечере бокса в Броварах, организованного компанией K2 Promotion.

Митрофанов со старта поединка обрушился с ударами на соперника, в первом раунде разбив тому лицо, а во втором дважды отправив Муржикнели на канвас. После второго нокдауна грузин решил не продолжать бой.

Это третья победа Митрофанова на профиринге и первая в Украине.

В рамках этого же вечера бокса победу одержал Андрей Руденко, вничью поединок свел Макс Бурсак, а вот Мишико Беселия нокаутом проиграл.

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