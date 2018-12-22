Яркий выход Беринчика в ринг в образе Супер Марио (Видео)

Новости спорта: Украинский боксер вышел в ринг против Кристобаля в образе героя видеоигр.

В Броварах в ТРЦ Терминал состоялся вечер бокса, организованный промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine.

Главным поединком вечера стал бой за титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Денисом Беринчиком и филиппинцем Росеки Кристобалем.

На этот поединок Денис Беринчик вышел в интересном образе Супер Марио - легендарного героя видеоигр.

Напомним, что Денис Беринчик сам придумывает себе интересные образы для выхода в ринг. А недавно он участвовал в популярном шоу "Танці з зірками".