Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута

Экс-претендент на чемпионский титул Диллиан Уайт (25-1, 18 КО) защитил второстепенные титулы WBC Silver и WBO International в супертяжелом весе, победив Дерека Чисору (29-9, 21 КО).

В 11-м раунде Чисора пропустил мощный левый хук и упал на канвас, после чего рефери остановил бой.

Whyte KO’s Chisora in the 11th after yet another incredible fight, #WhyteChisora2 pic.twitter.com/u5kJkudwiK

