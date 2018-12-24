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Беринчик - Кристобаль: очередной яркий выход украинца в ринг (Видео)

Беринчик - Кристобаль: очередной яркий выход украинца в ринг (Видео)
00:10 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Украинец перед каждым своим боем в профессионалах устраивает шоу для болельщиков.

Украинский боксер Денис Беричник снова устроил шоу перед своим поединком на профессиональном ринге. На бой против филиппинца Росеки Кристобаля украинец вышел в костюме героя видеоигр 90-х Супер Марио, а по пути на ринг он перепрыгивал грибы и дрался с черепахами – все как в легендарной игре.

Напомним, что в бою Беринчик – Кристобаль разыграют титул интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе (до 61,2 кг).

Видео выхода Беринчика в ринг:

Беринчик - Кристобаль: полное видео боя

Денис Беринчик провел девять поединков на профессиональном ринге и во всех одержал победы. В июне Беринчик в Киеве победил Хосе Луиса Прието из Колумбии, впервые защитив титул WBO Oriental в легком весе. На тот бой Беринчик выехал на верхом на коне. На счету Кристобаля 15 побед (11 нокаутом) и два поражения.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Росеки Кристобаль.
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