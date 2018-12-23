Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Супер Марио победил нокаутом: яркие фото боя Беринчик - Кристобаль
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место

Беринчик: надеюсь, приду к власти и подниму страну

Беринчик: надеюсь, приду к власти и подниму страну
22:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Украинский боксер Денис Беринчик рвется к власти.

Украинский боксер Денис Беринчик, являющийся интернациональным чемпионом по версии WBO в легком весе переживает за будущее Украины. Он считает, что может многое изменить, если придет к власти.

«Но будем надеяться, что Денис Беринчик придет к власти и поднимет страну… Мы всю дорогу бьемся как рыба об лед. Потихоньку, маленькими шажками выпутываемся с постсоветского пространства, потому что глянем на мой год рождения – 1988 год – у меня стоит герб и написаны четыре буквы, из них три одинаковых. Независимости чуть-чуть…», — цитирует спортсмена Segodnya.ua.

«Некоторые люди еще сами зависимы от многих моментов, от страны, от власти. Пока что бьемся, все бьемся, держимся, крепимся, уповаем на Господа Бога. Все будет».

Ранее сообщалось, что боксер хочет стать министром спорта Украины.

Денис Беринчик (10-0, 7 КО) вчера выиграл пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе, победив филиппинца Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Василий Ломаченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Беринчик – Кристобаль: видео трансляция боя
02 Беринчик - Кристобаль: полное видео боя
03 Уайт - Чисора. Видео брутального нокаута
04 Беринчик нокаутировал Кристобаля
05 Биатлон. Результаты мужского масс-старта в Нове-Место 23.12.2018
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь