Беринчик: надеюсь, приду к власти и подниму страну

Новости спорта: Украинский боксер Денис Беринчик рвется к власти.

Украинский боксер Денис Беринчик, являющийся интернациональным чемпионом по версии WBO в легком весе переживает за будущее Украины. Он считает, что может многое изменить, если придет к власти.

«Но будем надеяться, что Денис Беринчик придет к власти и поднимет страну… Мы всю дорогу бьемся как рыба об лед. Потихоньку, маленькими шажками выпутываемся с постсоветского пространства, потому что глянем на мой год рождения – 1988 год – у меня стоит герб и написаны четыре буквы, из них три одинаковых. Независимости чуть-чуть…», — цитирует спортсмена Segodnya.ua.

«Некоторые люди еще сами зависимы от многих моментов, от страны, от власти. Пока что бьемся, все бьемся, держимся, крепимся, уповаем на Господа Бога. Все будет».

Ранее сообщалось, что боксер хочет стать министром спорта Украины.

Денис Беринчик (10-0, 7 КО) вчера выиграл пояс интернационального чемпиона WBO в легком весе, победив филиппинца Росеки Кристобаля (15-3, 11 КО).