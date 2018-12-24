Усик - лучший боксер 2018 года

Новости спорта: В голосовании Yahoo! Sports украинский боец обошел японца Наою Иноуэ.

31-летний украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, признан лучшим боксером 2018-го года по версии Yahoo! Sports.

В голосовании Усик обошел 25-летнего японского боксера Наою Иноуэ, чемпиона мира в легчайшем весе. Среди претендентов на почетное звание также были Василий Ломаченко, Реджис Прогрейс, Хосе Карлос Рамирес, Сауль Альварес, Кларисса Шилдс, Эррол Спенс, Теренс Кроуфорд и Майки Гарсия.

Ранее Усика признало лучшим боксером года авторитетное издание ESPN. Также Усик стал лучшим боксером года по версии Sports Illustrated.