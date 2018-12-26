Скачать
Среда, 26.12.2018
Футбол: расписание матчей 26 декабря
Футбол: расписание матчей 26 декабря
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Михайлюк помог Лейкерс разгромить чемпионов НБА
Михайлюк помог Лейкерс разгромить чемпионов НБА
Динамо вошло в топ-15 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов
Динамо вошло в топ-15 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов

Миллер: Мне неинтересен бой против Усика, у него нет должных габаритов

Миллер: Мне неинтересен бой против Усика, у него нет должных габаритов
10:27 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Известный американский боксер не заинтересован в противостоянии с Александром Усиком.

Американский проспект супертяжелого дивизиона Джаррелл Миллер считает, что абсолютному чемпиону мира в крузервейте Александру Усику нужно время, чтобы набрать необходимую массу для качественного выступления в «королевском» дивизионе.

Миллер уверен, что Усику будет сложно соперничать с нынешними более чем двухметровыми гигантами, владеющими чемпионскими поясами и обладающими не только внушительными габаритами, но и мощным ударом.

Почему украинские боксеры успешнее российских: мнение Бивола

«Мне неинтересен бой против Усика. Его переход в супертяжелый вес займет определенное время. Он слишком мал, и на этом — точка. Не думаю, что в этом весе его просто уничтожат, но у него нет должных габаритов. Вот тот же Холифилд перешел в супертяжелый вес, но сделал он это в то время, когда мог набрать массу. Набор Усиком нужного количества качественной массы займет время. Посмотрим. В боксе возможно все», — цитирует Миллера Fightnews.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Супертяжелый вес, Александр Усик, Джаррелл Миллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван самый дорогой украинский нападающий
02 Хачериди расставил все точки над "и"
03 Динамо интересуется нападающим французского клуба
04 Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч в СИЗО
05 Джервонта Дэвис: Я могу побить Ломаченко, у меня нет сомнений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь