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Лучшие нокауты 2018 года (Видео)

Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
12:33 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Вашему вниманию подборка 50 лучших нокаутов 2018 года.

Нокауты – лучшее в боксе для обычных зрителей, которые не сильно понимают в технике боя, но всегда радуются, если поединок заканчивается красочным нокаутом.

В 2018 году было много красивых нокаутов в боксерских поединках и Youtube-канал gorillaproductions03 традиционно для себя сделал подборку лучших 50 нокаутов года.

Попали в рейтинг и украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик. Победный удар Усика в голову Беллью разместился на 4-м месте, а комбинация, которая Гвоздику принесла титул чемпиона мира, в рейтинге на 6-м месте.

На первом месте оказался нокаут в бою между Наоей Иноуэ и Хуаном Карлосом Пайано.

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Бокс, Александр Гвоздик, Нокаут, Новости бокса, Александр Усик, Бокс новости.
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