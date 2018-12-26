Лучшие нокауты 2018 года (Видео)

Новости спорта: Вашему вниманию подборка 50 лучших нокаутов 2018 года.

Нокауты – лучшее в боксе для обычных зрителей, которые не сильно понимают в технике боя, но всегда радуются, если поединок заканчивается красочным нокаутом.

В 2018 году было много красивых нокаутов в боксерских поединках и Youtube-канал gorillaproductions03 традиционно для себя сделал подборку лучших 50 нокаутов года.

Попали в рейтинг и украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик. Победный удар Усика в голову Беллью разместился на 4-м месте, а комбинация, которая Гвоздику принесла титул чемпиона мира, в рейтинге на 6-м месте.

На первом месте оказался нокаут в бою между Наоей Иноуэ и Хуаном Карлосом Пайано.