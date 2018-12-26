Кучер завершил карьеру

Новости спорта: 34-летний украинский боксер окончательно принял решение повесить перчатки на гвоздь.

Украинский боксер тяжелой весовой категории Дмитрий Кучер (24-3-1, 18 КО) принял решение завершить карьеру. Об этом сообщил тренер Андрей Синепупов, который ранее работал с боксером.

Последний бой в карьере 34-летний Кучер провел 3 марта 2018 года, когда в ЮАР проиграл решением судей чемпиону IBO Кевину Лерене (21-1, 9 KO).

Среди прошлых соперников украинца стоит отметить Марко Хука, Илунгу Макабу и Энцо Макаринелли.

За свою профи-карьеру Кучер владел титулами WBC International Silver, WBC International и EBU European.