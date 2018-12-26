Ломаченко рассказал о своих главных соперниках

Новости спорта: Чемпион WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о возможном бое против американца Майки Гарсии.

Василий Ломаченко в интервью Luckypunch.net, в частности, отметил, что для поединка с Майки Гарсией нужно подняться до веса 63,5 кг, однако у украинского боксера пока другие планы.

"Сложный вопрос, потому что становится вопрос о весовой категории. Майки идет в 63,5 кг и якобы говорит, мол, хотите боксировать, поднимайтесь до 63,5. Подниматься мне сейчас до 63,5 - у меня другая дорога, другие планы. Сейчас я не готов это делать. Поэтому пока этот бой откладывается.

Но он не отказался от титула, он владеет поясом WBC в легком весе, поэтому сегодня он является чемпионом в этой весовой категории. Давайте подождем боя с Эрролом Спенсом, после этого будут понятны его дальнейшие действия. Думаю, Гарсия проиграет этот бой, сделает это достаточно уверенно. Если он будет в легком весе – это интересно. Если будет звать в первый полусредний, приду, но не сейчас", - цитирует Ломаченко tribuna.com.

Видео интервью Ломаченко:

Отметим, что бой между Майки Гарсией и Эрролом Спенсом состоится в полусреднем весе (до 66,6 кг).