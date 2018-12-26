Скачать
Среда, 26.12.2018
Футбол: расписание матчей 26 декабря
Футбол: расписание матчей 26 декабря
Юный талант Шахтера Мудрик - о первых шагах в футболе, звездной болезни и планах
Михаил Мудрик: Звездную болезнь прошел в 12 лет
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
Лучшие нокауты 2018 года (Видео)
Динамо вошло в топ-15 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов
Динамо вошло в топ-15 лучших клубов Кубка чемпионов и Лиги чемпионов

Ломаченко рассказал о своих главных соперниках

Ломаченко рассказал о своих главных соперниках
12:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Чемпион WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о возможном бое против американца Майки Гарсии.

Василий Ломаченко в интервью Luckypunch.net, в частности, отметил, что для поединка с Майки Гарсией нужно подняться до веса 63,5 кг, однако у украинского боксера пока другие планы.

"Сложный вопрос, потому что становится вопрос о весовой категории. Майки идет в 63,5 кг и якобы говорит, мол, хотите боксировать, поднимайтесь до 63,5. Подниматься мне сейчас до 63,5 - у меня другая дорога, другие планы. Сейчас я не готов это делать. Поэтому пока этот бой откладывается.

Но он не отказался от титула, он владеет поясом WBC в легком весе, поэтому сегодня он является чемпионом в этой весовой категории. Давайте подождем боя с Эрролом Спенсом, после этого будут понятны его дальнейшие действия. Думаю, Гарсия проиграет этот бой, сделает это достаточно уверенно. Если он будет в легком весе – это интересно. Если будет звать в первый полусредний, приду, но не сейчас", - цитирует Ломаченко tribuna.com.

Лучшие нокауты 2018 года (Видео)

Видео интервью Ломаченко:

Отметим, что бой между Майки Гарсией и Эрролом Спенсом состоится в полусреднем весе (до 66,6 кг).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Назван самый дорогой украинский нападающий
02 Хачериди расставил все точки над "и"
03 Динамо интересуется нападающим французского клуба
04 Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч в СИЗО
05 Джервонта Дэвис: Я могу побить Ломаченко, у меня нет сомнений
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь