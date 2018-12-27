Усик претендует на звание лучшего боксера года от WBC

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Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик попал в номинацию Боксер года по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщила пресс-служба организации.

На ежегодную награду от организации также претендуют мексиканец Сауль Альварес, обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия, обладатель титула WBC в наилегчайшем весе Ванхенг Менайотин и чемпион WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит.

Boxer of the Year 2018



They are the nominees, who do you think should win the prize?#WBC #Boxing #wbcbest2018 pic.twitter.com/4MoQLniInx — World Boxing Council (@WBCBoxing) 26 декабря 2018 г.

Напомним, что сейчас Усик имеет в своем активе 16 побед (12 из которых – нокаутом) в 16 боях на профессиональном уровне.