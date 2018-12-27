Усик претендует на звание лучшего боксера года от WBC

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик попал в номинацию Боксер года по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщила пресс-служба организации.
На ежегодную награду от организации также претендуют мексиканец Сауль Альварес, обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия, обладатель титула WBC в наилегчайшем весе Ванхенг Менайотин и чемпион WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит.
Boxer of the Year 2018— World Boxing Council (@WBCBoxing) 26 декабря 2018 г.
They are the nominees, who do you think should win the prize?#WBC #Boxing #wbcbest2018 pic.twitter.com/4MoQLniInx
Напомним, что сейчас Усик имеет в своем активе 16 побед (12 из которых – нокаутом) в 16 боях на профессиональном уровне.