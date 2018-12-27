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Усик претендует на звание лучшего боксера года от WBC

Усик претендует на звание лучшего боксера года от WBC
13:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Конкуренцию украинцу составят пятеро спортсменов.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик попал в номинацию Боксер года по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщила пресс-служба организации.

На ежегодную награду от организации также претендуют мексиканец Сауль Альварес, обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер, чемпион WBC в легком весе Майки Гарсия, обладатель титула WBC в наилегчайшем весе Ванхенг Менайотин и чемпион WBA Super во втором среднем весе Каллум Смит.

 Напомним, что сейчас Усик имеет в своем активе 16 побед (12 из которых – нокаутом) в 16 боях на профессиональном уровне.

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Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Александр Усик.
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