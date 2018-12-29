Промоутер Хирн назвал имя следующего соперника Джошуа

Новости спорта: Энтони Джошуа свой следующий бой проведет 13 апреля в Великобритании.

Чемпион мира по версии IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа вернется на ринг 13 апреля на Уэмбли.

Промоутер Джошуа заявил, что в настоящее время наиболее вероятным соперником для чемпиона является Диллиан Уайт

"Я не скрываю того факта, что нас больше всего интересует бой с Деонтеем Уайлдером, но, похоже, у его команды сейчас другие приоритеты. Мне кажется, что Уайлдер сейчас не заинтересован в поединке с Джошуа. Их реакция на наше предложение не была воодущевленной.

Теперь фаворитом на бой с Джошуа является Диллиан Уайт. Это удивительный бой, которого заслуживает Диллиан. Их первая встреча вызвала массу эмоций, и теперь оба боксера намного лучше, чем несколько лет назад", - сказал Хирн.