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Промоутер Хирн назвал имя следующего соперника Джошуа

Промоутер Хирн назвал имя следующего соперника Джошуа
11:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Энтони Джошуа свой следующий бой проведет 13 апреля в Великобритании.

Чемпион мира по версии IBF, WBA и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа вернется на ринг 13 апреля на Уэмбли.

Промоутер Джошуа заявил, что в настоящее время наиболее вероятным соперником для чемпиона является Диллиан Уайт

"Я не скрываю того факта, что нас больше всего интересует бой с Деонтеем Уайлдером, но, похоже, у его команды сейчас другие приоритеты. Мне кажется, что Уайлдер сейчас не заинтересован в поединке с Джошуа. Их реакция на наше предложение не была воодущевленной.

Теперь фаворитом на бой с Джошуа является Диллиан Уайт. Это удивительный бой, которого заслуживает Диллиан. Их первая встреча вызвала массу эмоций, и теперь оба боксера намного лучше, чем несколько лет назад", - сказал Хирн.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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