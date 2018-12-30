Усик получил именной пояс

Новости спорта: The Ring сделал Усику именной пояс в честь звания Лучший боксёр года.

Коллекция Александра Усика пополнится новым трофеем. The Ring Magazine сделал украинскому чемпиону именной пояс в честь звания «Лучший боксёр года» по версии издания.

В этом году украинец стал абсолютным чемпионом мира по боксу, объединив все чемпионские пояса в крузервейте. К слову, Усик - единственный абсолютный чемпион мира во всех весовых категориях.

Напомним, что лучшим тренером по версии журнала был признан Анатолий Ломаченко.

Отметим, что Усик также стал лучшим боксером года по версии Yahoo! Sports.