Мейвезер с опозданием прибыл на бой против Насукавы

Новости спорта: Знаменитый американец Флойд Мейвезер проведет выставочный поединок в Японии.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший 31 декабря проведет поединок с Тенсином Насукавой.

Накануне боя стали распространяться слухи о том, что бой может сорваться, поскольку американец долгое время не появлялся на Saitama Super Arena.

Однако Флойд уже прибыл к месту назначения и вовсю готовится к предстоящему противостоянию – спортсмену в данный момент тейпируют руки.

Напомним, бой Мейвезер – Насувака пройдет 31 декабря в Японии. С правилами, согласно которым пройдет поединок, вы можете ознакомиться здесь.