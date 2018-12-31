Диллиан Уайт назвал планы на 2019 год

Новости спорта: Британский боксер Диллиан Уайт планирует провести бои с Джошуа, Фьюри и Уайлдером.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт провел отличный год, добившись несколько важных и ярких побед, поэтому больше не желает терять времени и хочет драться с сильнейшими представителями элитного дивизиона.

Для 30-летнего боксера не имеет значения, кто станет его следующим соперником — Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер или Тайсон Фьюри, потому что готов сразиться с любым из них.

«Я хочу драться с каждым из этих парней. Любой из этих боев получится хорошим. Я уверен, что каждый из них заставит меня выложиться на полную катушку и показать свой максимум. Это поможет моему чемпионскому наследию. Мне кажется, эти поединки хороши для всех, промоутеров, боксеров и фанатов нашего спорта. Я верю, что бои с Уайлдером, Фьюри и Джошуа — это великие битвы. Это такой тип боксерских матчей, о которых люди будут говорить еще много лет после того, как я завершу свою карьеру», - заявил Уайт.

В последнем поединке, который состоялся 22 декабря Диллиан Уайт победил соотечественника Деррика Чисору нокаутом в одиннадцатом раунде.

Напомним, промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что Диллиан Уайт является главным претендентом на бой с его подопечным.