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В Англии назвали соперников Джошуа на ближайшие два года

В Англии назвали соперников Джошуа на ближайшие два года
22:26 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: В Британии не верят в объединительный бой в этом году.

Авторитетное британское издание о боксе World Boxing News составило список боксеров, с которыми чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа придется встретиться в ближайшие два года.

Джошуа вернется на ринг 13 апреля стадионе Уэмбли и вероятным соперником чемпиона в этом бою является Диллиан Уайт.

В этом году Джошуа собирается провести три боя – поединки запланированы на август и декабрь.

Издание отмечает, что летом британец может скрестить перчатки с Кубратом Пулевым - официальным претендентом на пояс по версии IBF. Зимой Джошуа может дебютировать на американском рынке и встретиться с Джарреллом Миллером.

В 2020 году есть вероятность увидеть большой бой против Деонтея Уайлдера или Тайсона Фьюри. Вероятно, это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В том же году англичанину придется встретиться с претендентом на титул по версии WBA. Сейчас временным чемпионом по этой версии является Тревор Брайан.

Как видим, украинца Александра Усика в этом списке нет. Вероятно, учитывая количество поясов у британца и порядок их защиты, украинцу для встречи с Джошуа нужно добиться статуса обязательного претендента по одной из версий.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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